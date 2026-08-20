Жителя Омска заподозрили в шпионаже в пользу украинских спецслужб

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Омска, предположительно передававшего украинским спецслужбам информацию для атак беспилотниками нефтезавода, сообщает официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак.

"По имеющейся информации, задержанный установил контакт с представителями украинских спецслужб, которым передавал информацию в отношении объектов АО "Газпромнефть-ОНПЗ" в целях организации теракта с применением беспилотников", - говорится в сообщении.

Оперативные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела по ст.275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По адресу проживания задержанного были изъяты средства связи и получены данные, подтверждающие его причастность к противоправной деятельности, сказано в сообщении.

В сентябре 2025 года в отношении фигуранта уже было возбуждено уголовное дело за публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности на объектах критически важной инфраструктуры Омска (по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).