На территории предприятия на Кубани произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Возгорание оперативно ликвидировали, сообщил оперативный штаб региона

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на территории предприятия в поселке Волна в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотников, сообщил оперативный штаб региона.

"Обломки БПЛА упали в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. В поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание на территории предприятия, возгорание оперативно ликвидировали", - заявили в оперштабе.

Согласно сообщению, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

По данным оперштаба региона, также из-за падения обломков БПЛА повреждены дома в городе Приморско-Ахтарске на Кубани.