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Двое детей упали с аттракциона в Барнауле

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Двое детей упали с аттракциона в парке развлечений в Барнауле. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, сообщает Следственное управление СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в среду днем в одном из парков развлечений города Барнаула двое мальчиков 2 и 11 лет катались на аттракционе. Во время движения чаша, в которой находились дети, оторвалась и упала вниз с платформы. В результате происшествия мальчики получили ушибы, им была оказана помощь в больнице. Жизни и здоровью детей в настоящее время ничего не угрожает.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

Алтайский край СКР Барнаул
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