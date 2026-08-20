Началась жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади между партиями

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России в четверг проводит жеребьевку по распределению между политическими партиями бесплатной печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях.

В жеребьевке принимают участие 10 партий, которые зарегистрировали федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Среди них: ЛДПР, "Справедливая Россия", КПРФ, "Новые люди", "Единая Россия", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Зеленые", Партия прямой демократии и "Родина".

В результате жеребьевки каждая партия получит равный объем площади в общероссийских государственных периодических изданиях. Жребий определит даты, номера выпусков и другие условия размещения агитационных материалов.

Каждое печатное государственное издание, согласно избирательному законодательству РФ, должно безвозмездно предоставить партиям не менее 10% своей еженедельной печатной площади.

Предвыборная агитация в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования и завершается в 00:00 по местному времени за сутки до первого дня голосования. Таким образом, агитация на телевидении, радио и в периодических печатных изданиях стартует 22 августа и завершится в 00:00 (по местному времени) 18 сентября.

Центризбирком России 18 августа провел жеребьевку по распределению между партиями бесплатного эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.