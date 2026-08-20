Автобус с детьми перевернулся в Приморье

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивший группу детей в Приморском крае, попал в ДТП, сообщила администрация Уссурийского округа Приморья в своем канале в Max.

Ушибы получили двое сопровождающих взрослых, скорая помощь доставила их в больницу Уссурийска.

На экскурсию ехали 30 детей, четыре воспитателя и родители, приводятся в сообщении слова главы округа Евгения Коржа.

Авария произошла на дороге Доброполье - Николо-Львовское, в автобусе находилась группа детей, ехавшая из Владивостока в село Алексей-Никольское.

Детей осматривают врачи. После того, как специалисты установят, что с ними все в порядке, пассажиров отвезут во Владивосток.