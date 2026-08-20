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Военные РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль села Николайполье и Матяшево в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Николайполье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, под контроль группировки войск "Центр" перешло село Матяшево.

В Минобороны РФ заявили, что "Южная" группировка за сутки нанесла удары по пяти бригадам и одному украинскому полку в ДНР, потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, два бронетранспортера Stryker, боевая бронемашина, 22 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии.

Группировкой войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в Днепропетровской области и ДНР, сказано в сообщении.

"Потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - объявили военные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР
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