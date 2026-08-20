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В Кремле еще не резервировали даты визита в Россию Уиткоффа и Кушнера

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Точной информации по возможному визиту в Россию американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа нет, даты не зарезервированы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о том, что скоро такой визит может состояться.

"Нет, точной информации нет. Пока никаких конкретных дней не зарезервировано для такого визита, - сказал он. - Насколько нам известно, американские переговорщики активно работают по другим направлениям американской внешней политики. Но вместе с тем, они всегда желанные гости в Москве. Они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина".

Песков также отметил что сейчас нет предпосылок к мирному урегулированию с Украиной в связи с позицией киевского режима,.

"В настоящий момент в связи с позицией киевского режима таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. И о ней неоднократно говорил глава государства, Верховный главнокомандующий. Специальная военная операция продолжается", - сказал он.

Дмитрий Песков Украина Стив Уиткофф Джаред Кушнер США
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