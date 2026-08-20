Кремль заявил о существовании тренда на усталость от поддержки Европой Украины

Но его не следует преувеличивать, отметил Дмитрий Песков

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Тренд на усталость от поддержки европейскими странами Украины существует, но его не следует преувеличивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, видят ли в Кремле тренд на такую усталость, Песков ответил: "Такой тренд, безусловно, есть, но не нужно его преувеличивать".

"Потому что в Европе остается костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне - непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и т.д., например, Великобритания", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать и, наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны".