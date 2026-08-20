В Кремле подтвердили планы Путина посетить саммит ШОС в Киргизии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, проведение которого запланировано в Бишкеке 30 августа - 1 сентября, о двусторонних контактах на высшем уровне на его полях Кремль будет информировать своевременно.

"Действительно такое участие президента планируется. Действительно так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, намерен ли президент посетить саммит ШОС в Киргизии и не планируется ли на полях этого мероприятия встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

И добавил: "Но что касается графика двусторонних встреч, контактов на полях этого саммита, а это будет очень представительное и весьма содержательное мероприятие, то мы своевременно вас проинформируем".

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