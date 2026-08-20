Экс-ректора Алтайского аграрного университета судят за фиктивное зачисление студентов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Барнаула начал рассматривать дело бывшего ректора Алтайского государственного аграрного университета Николая Колпакова, которому вменяют фиктивное зачисление студентов, сообщила Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Он обвиняется по статье о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК).

Как сообщал краевой главк СК, в 2024 году университет получил госзадание на плановый период 2025-2026 учебного года по приему абитуриентов на бюджетные места по определенным специальностям. Обязанность по зачислению возложили на ректора.

По версии следствия, поскольку на эти направления оказался недобор абитуриентов, Колпаков фиктивно зачислил на первый курс 97 студентов, которые на самом деле уже учились в университете на старших курсах. Это сделало ненужным возвращение государству части субсидии в размере более 12 млн рублей. Фиктивно зачисленным студентам были необоснованно начислены стипендии в общей сумме около 3 млн рублей, а обвиняемому выплачена премия в размере 195 тысяч рублей, считает СК. Преступление выявили оперативные сотрудники регионального УФСБ.