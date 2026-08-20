Поиск

Экс-ректора Алтайского аграрного университета судят за фиктивное зачисление студентов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Барнаула начал рассматривать дело бывшего ректора Алтайского государственного аграрного университета Николая Колпакова, которому вменяют фиктивное зачисление студентов, сообщила Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Он обвиняется по статье о совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК).

Как сообщал краевой главк СК, в 2024 году университет получил госзадание на плановый период 2025-2026 учебного года по приему абитуриентов на бюджетные места по определенным специальностям. Обязанность по зачислению возложили на ректора.

По версии следствия, поскольку на эти направления оказался недобор абитуриентов, Колпаков фиктивно зачислил на первый курс 97 студентов, которые на самом деле уже учились в университете на старших курсах. Это сделало ненужным возвращение государству части субсидии в размере более 12 млн рублей. Фиктивно зачисленным студентам были необоснованно начислены стипендии в общей сумме около 3 млн рублей, а обвиняемому выплачена премия в размере 195 тысяч рублей, считает СК. Преступление выявили оперативные сотрудники регионального УФСБ.

Барнаул Алтайский край Алтайский аграрный университет Николай Колпаков Железнодорожный районный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков на вопрос о возможной встрече Путина с Канье Уэстом ответил, что это не тема Кремля

Песков заявил об отсутствии в настоящий момент предпосылок к мирному урегулированию из-за позиции Киева

Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

 Российские рыбаки к 18 августа снизили вылов рыбы на 4,4%, до 3,1 млн тонн

Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта

 Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой гражданами работы транспорта

Массированная атака БПЛА нарушила работу промкластера Татарстана, есть пострадавшие

ВСУ 130 раз за сутки атаковали Белгородскую область, погибла женщина

Задержан крымчанин, передавший Киеву сведения об объектах пограничников на полуострове

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, включены дизельные генераторы

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям в Киеве и Киевской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3536 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11280 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов