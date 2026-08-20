В МИД РФ объяснили попытки Европы наладить каналы для переговоров по Украине

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Представители стран Европы на различных уровнях пытаются наладить каналы для переговоров по Украине, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нью-Йорк таймс" пишет, что европейские столицы судорожно пытаются придумать свои форматы переговоров по Украине, лишь бы не остаться на обочине истории, когда параметры урегулирования будут обсуждаться всерьез. К слову, фиксируем такие заходы на разных уровнях по имеющимся дипломатическим каналам, интересные тоже процессы", - сказала она на брифинга.