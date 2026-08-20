В МИД РФ обещали ответ на перечисление Украине доходов от замороженных активов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия расценивает реинвестирование процентов от заморозки российских активов в Европе как преступление, а передачу их Украине - спонсированием терроризма, такие действия не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что реинвестирование средств, которые образовались вследствие заморозки, как это называется на Западе, российских золотовалютных резервов, извлечение из подобных операций якобы непредвиденных доходов, представляют собой преступление. Эти деньги, по определению, не принадлежат Европейскому союзу, потому что их источник - отнятые росавуары", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По словам представителя МИД РФ, перечисление указанных средств Украине Россия расценивает как "не что иное, как пособничество в организации терактов".

Захарова добавила, что Российская Федерация считает себя "вправе выдвинуть претензии в отношении лиц, спонсирующих акты геноцида, терроризма или иные международные преступления, совершаемые Украиной". Европейцы, по ее словам, "в полной мере подпадают под данную категорию".

"Подобные действия безнаказанными не останутся", - заключила Захарова.

Кроме того, отметила представитель МИД РФ, "следствием данной политики Брюсселя неизбежно станет снижение инвестиционной привлекательности Европейского союза, потеря к нему доверия, как к некогда порядочному экономическому партнеру".

Захарова напомнила о решение Арбитражного суда Москвы, удовлетворившего иск Банка России к депозитарию Euroclear, где размещены российские активы, о взыскании убытков от блокировки суверенных резервов. "Россия намерена добиваться исполнения указанного решения", - сказала она.