Вопрос об использовании российских активов остается в повестке Евросоюза

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии пока не получили письмо группы стран Евросоюза с предложением возобновить работу над инициативой по использованию замороженных российских активов в целях финансирования Украины, но этот вопрос не снимался с повестки, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Балаш Уйвари.

"Нет, мы не получали никаких писем на данный момент. Так что, в этом отношении я ничего не могу подтвердить. Но в целом по этой теме позвольте мне сказать, что этот вопрос никогда не снимался с повестки", - сказал он.

"Этот вопрос стоит на повестке с заседания Европейского совета 18 декабря прошлого года, когда Совету ЕС и Европарламенту было предложено продолжить изучение правовых и технических аспектов потенциального репарационного займа, который будет основан именно на иммобилизованных суверенных активах, размещенных в Европейском союзе. Такая позиция сохраняется с тех пор. Вопрос остается в повестке, и, конечно же, комиссия готова оказать любую необходимую помощь в этом контексте", - добавил Уйвари.

Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что несколько европейских стран планирует призвать ЕС вернуться к плану по использованию замороженных активов России для помощи Украине в связи с обеспокоенностью нехваткой финансирования Киева.

"Сейчас пришло время начать новое обсуждение того, как мы можем использовать замороженные активы России на благо нас и Украины. Это честный и разумный способ дать Украине возможность защищать себя и всю Европу", - заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Четыре человека, знакомых с ситуацией, заявили Financial Times, что коалиция из нескольких стран направит в Еврокомиссию письмо с призывом возобновить работу над использованием российских активов для помощи Украине. Среди этих стран Швеция, Нидерланды, Испания и Польша.

Один из собеседников газеты уточнил, что письмо является "призывом к комиссии провести техническую проработку вопроса". Как ожидается, его отправят позже 27 августа.