В Москве отметили важность договоренности с Дамаском об учебно-логистических центрах

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия рассматривает достижение договоренностей с Сирией по вопросу работы совместных учебно-логистических центров как важный шаг для дальнейшего совершенствования взаимодействия в военной сфере, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы рассматриваем состоявшееся 9 августа текущего года подписание меморандума между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой по вопросу функционирования совместных учебно-логистических центров в Хмеймиме и Тартусе как важный шаг, направленный на дальнейшее совершенствование двустороннего взаимодействия в военной сфере и укрепление договорно-правовой базы профильного сотрудничества в новых условиях", - сказала она.

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что "достижение этой договоренности придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса отношений между нашими странами, которые опираются на многолетнюю историю дружбы и партнерства".

"Позитивным примером практического российско-сирийского сотрудничества считаем возобновление прямого пассажирского авиасообщения по маршруту Москва-Дамаск. И первый такой полет, как вы, наверное, знаете, я уверена, состоялся 16 августа. Регулярные рейсы между двумя столицами будут выполняться по воскресеньям", - отметила представитель МИД.