В Ульяновской области ликвидировано открытое горение на объекте ТЭК после атаки БПЛА

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса в Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских в субботу.

"Более двух суток наши доблестные пожарные боролись с открытым огнем на объекте ТЭК в Новоспасском районе. Удалось избежать распространения огня на гражданскую инфраструктуру и взрывов топлива, а также жертв среди огнеборцев и гражданского населения. Всего (в тушении - ИФ) участвовали более 300 человек и 83 единицы техники. На данный момент открытое горение полностью ликвидировано", - написал Русских в своем канале в Мах.

По данным главы региона, в настоящее время ведется профилактическая поливка. Он также сообщил, что поручил представить к наградам отличившихся .

"Правительству региона поручил в срочном порядке разработать возможные меры поддержки для ЗАО "Промтехинвест" и его сотрудников, часть из которых, возможно, окажется в ситуации вынужденного простоя на период проведения ремонтных работ", - добавил губернатор.

В четверг утром Русских сообщил об украинском ударе по объекту ТЭК в Новоспасском районе. Он отмечал, что сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать, пострадавших нет.