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Локализация пожара в Ульяновской области после ударов БПЛА на объекте ТЭК продолжается

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Специалисты продолжают ликвидацию возгорания в Ульяновской области после атаки БПЛА по объекту ТЭК, пожарные расчеты усилены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"В Новоспасском районе продолжается локализация очагов возгорания после утренних ударов вражеских БПЛА самолетного типа по объекту ТЭК. (...) На данный момент усилены пожарные расчеты, на ликвидации возгорания работают 279 человек и 78 единиц техники, аэромобильная группировка МЧС России", - написал он в своем канале в Мах.

Русских отметил, что сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать, пострадавших нет.

На месте тушения работает заместитель губернатора Ульяновской области Владимир Разумков. Для координации работы создан оперативный штаб.

В четверг утром Русских сообщил об ударе ВСУ по объекту ТЭК в Новоспасском районе региона. На месте работают спецслужбы.

Алексей Русских Ульяновск Ульяновская область
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