Поиск

Самолет Ан-3 жестко сел на Сахалине

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-3 совершил жесткую посадку на Сахалине, люди не пострадали, сообщает Главное управление МЧС России по региону в пятницу.

"В селе Зональное произошла жесткая посадка самолета Ан-3. В связи с технической неисправностью загорелся двигатель воздушного судна", - говорится в сообщении.

К месту аварии экстренно выехали спецслужбы.

"Пострадавших нет", - подчеркивается в сообщении.

На месте работают 12 человек и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

Сахалин МЧС России МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries

 Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries

Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после нападения одного из них на туристку

 Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после нападения одного из них на туристку

Штрафы за неисполнение решений губернаторов или оперштабов могут составить до 1 млн рублей

Что произошло за день: четверг, 20 августа

МСЗ снизил прогноз годового экспорта пшеницы из России сразу на 2,5 млн т, до 45,2 млн т

Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

 Банк России расширил список сертификатов для получения статуса "квала"

МИД РФ расценил финское оружие для Украины как законную военную цель

 МИД РФ расценил финское оружие для Украины как законную военную цель

МИД РФ приветствует решение Трампа сократить масштаб военных учений с Южной Кореей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11284 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3541 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов