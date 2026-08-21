Самолет Ан-3 жестко сел на Сахалине
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-3 совершил жесткую посадку на Сахалине, люди не пострадали, сообщает Главное управление МЧС России по региону в пятницу.
"В селе Зональное произошла жесткая посадка самолета Ан-3. В связи с технической неисправностью загорелся двигатель воздушного судна", - говорится в сообщении.
К месту аварии экстренно выехали спецслужбы.
"Пострадавших нет", - подчеркивается в сообщении.
На месте работают 12 человек и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.