Ликвидирован пожар, возникший на борту самолета Ан-3 после жесткой посадки на Сахалине

Погибших и пострадавших нет

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Возгорание самолета Ан-3, который совершил жесткую посадку на Сахалине, ликвидировано, сообщает в пятницу агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

"Находящиеся на борту восемь человек самостоятельно эвакуировались. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным областного спасательного ведомства, сообщение об упавшем между селами Кировское и Зональное самолета поступило в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда в 12:17 по местному времени (4:17 мск). Огонь в самолете тушили девять сотрудников пожарно-спасательной службы Сахалинской области, были привлечены три единицах техники. С пламенем они справились менее, чем за полтора часа.

В свою очередь, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР уточняет, что на борту самолета находились два члена экипажа и пять парашютистов-пожарных Сахалинской авиабазы. Пожар на борту вспыхнул после приземления самолета.

Ведомство начало доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит свою проверку. Ведомство уточняет, что самолет Ан-3 совершил жесткую посадку в 2 км от посадочной площадки Зональное из-за технической неисправности двигателя. После этого самолет загорелся.