Поиск

РФ сохраняет открытость для поиска политико-дипломатических путей стабилизации в сфере контроля над вооружениями

Об этом заявил замглавы МИД Россиии Сергей Рябков

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Москва сохраняет открытость для поиска политико-дипломатических путей стабилизации сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы сохраняем открытость на перспективу для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации этой сферы на основе диалоговых решений - разумеется, в случае формирования надлежащих условий и проявления нашими оппонентами готовности к равноправному и комплексному взаимодействию на основе встречного уважения интересов сторон и учета всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - сказал замминистра в интервью порталу "Ньюс.Ру".

Он напомнил в этом контексте, что при выдвижении инициативы в области "пост-ДСНВ" президентом России было подчеркнуто, что "вопрос о перезапуске стратдиалога с США мы рассматриваем в контексте всего комплекса усилий по нормализации российско-американских отношений и устранению фундаментальных противоречий в области безопасности".

Замминистра также напомнил, что Вашингтон ранее предлагал "нереалистичную "альтернативу" - некие "многосторонние переговоры", завязав их на обязательное вовлечение Китая, несмотря на категорический отказ Пекина".

"При этом Вашингтон открыто заявил, что намерен вести подобный разговор с "позиции силы" и только по ядерным вооружениям. Американцы также не скрывают, что, сохраняя на данном этапе полную "свободу рук", они готовы "в любой момент" приступить к наращиванию ядерного арсенала сверх лимитов по ДСНВ и возобновить ядерные испытания", - сказал Рябков.

Он подчеркнул: "Как видим, это совсем не благоприятный фон, чтобы делать какие-то прогнозы. Внимательно отслеживаем ситуацию и тщательно анализируем военную политику США и их союзников, а также общее положение дел в стратегической сфере".

Сергей Рябков МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

 Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

Площадь природных пожаров выросла в ЯНАО почти до 200 тыс. га

 Площадь природных пожаров выросла в ЯНАО почти до 200 тыс. га

Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries

 Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries

Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после нападения одного из них на туристку

 Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после нападения одного из них на туристку

Штрафы за неисполнение решений губернаторов или оперштабов могут составить до 1 млн рублей

Что произошло за день: четверг, 20 августа

МСЗ снизил прогноз годового экспорта пшеницы из России сразу на 2,5 млн т, до 45,2 млн т
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11291 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3543 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов