РФ сохраняет открытость для поиска политико-дипломатических путей стабилизации в сфере контроля над вооружениями

Об этом заявил замглавы МИД Россиии Сергей Рябков

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Москва сохраняет открытость для поиска политико-дипломатических путей стабилизации сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы сохраняем открытость на перспективу для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации этой сферы на основе диалоговых решений - разумеется, в случае формирования надлежащих условий и проявления нашими оппонентами готовности к равноправному и комплексному взаимодействию на основе встречного уважения интересов сторон и учета всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - сказал замминистра в интервью порталу "Ньюс.Ру".

Он напомнил в этом контексте, что при выдвижении инициативы в области "пост-ДСНВ" президентом России было подчеркнуто, что "вопрос о перезапуске стратдиалога с США мы рассматриваем в контексте всего комплекса усилий по нормализации российско-американских отношений и устранению фундаментальных противоречий в области безопасности".

Замминистра также напомнил, что Вашингтон ранее предлагал "нереалистичную "альтернативу" - некие "многосторонние переговоры", завязав их на обязательное вовлечение Китая, несмотря на категорический отказ Пекина".

"При этом Вашингтон открыто заявил, что намерен вести подобный разговор с "позиции силы" и только по ядерным вооружениям. Американцы также не скрывают, что, сохраняя на данном этапе полную "свободу рук", они готовы "в любой момент" приступить к наращиванию ядерного арсенала сверх лимитов по ДСНВ и возобновить ядерные испытания", - сказал Рябков.

Он подчеркнул: "Как видим, это совсем не благоприятный фон, чтобы делать какие-то прогнозы. Внимательно отслеживаем ситуацию и тщательно анализируем военную политику США и их союзников, а также общее положение дел в стратегической сфере".