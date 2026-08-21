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Обучение по отражению кибератак пройдут 500 компаний ТЭК до 2035 года

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство энергетики до 2035 года проведёт обучение с управляемыми кибератаками на объектах топливно-энергетического комплекса для 500 компаний, сообщил директор департамента цифровой трансформации Минэнерго РФ Феликс Мицкевич.

"Мы прекрасно видим и понимаем, прессу тоже читаем, что происходит. Кибератака может стоить очень мало по финансовым затратам, а последствия могут быть многомиллионные - сотни миллионов даже за сутки простоя огромного предприятия", - сказал Мицкевич на Всероссийском водном форуме "Живая Кама" в Перми.

По его словам, в прошлом году Минэнерго реализовало пилотный проект в Татарстане. Ведомство выбрало несколько компаний топливно-энергетического комплекса, провело на их объектах управляемые кибератаки и продемонстрировало уязвимости.

"У нас задача до 2035 года такие учения провести с 500 компаниями ТЭК", - заявил Мицкевич.

Он подчеркнул, что задача Минэнерго - синхронизировать процессы цифровизации и информационной безопасности. "Цифровизация идёт вверх, информационная безопасность идёт вниз. Ввести их в параллель достаточно тяжело", - добавил он.

В марте 2025 года на несколько крупных нефтегазовых компаний России были совершены кибератаки, но, по данным Минэнерго РФ, они не нанесли серьезного ущерба.

Со ссылкой на презентацию министра энергетики Сергея Цивилева отмечалось, что до 80% типовых кибератак в топливно-энергетическом комплексе могут автоматически нейтрализоваться с помощью искусственного интеллекта (ИИ), оставляя ресурс экспертов только для сложных задач.

Согласно данным министерства, к концу 2027 года доля организаций ТЭК, применяющих ИИ, составит порядка 70% (в 2024 году - 58%). В рамках госкомпаний ТЭК доля затрат на отечественные решения в области программного обеспечения и радиоэлектронной продукции составила 90%, что в абсолютном выражении превышает 190 млрд рублей.

Минэнерго РФ
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