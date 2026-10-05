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Бывший мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет строгого режима

Бывший мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет строгого режима
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский его жена Янина в Мещанском суде
Фото: Павел Селезнев/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Москве Мещанский суд признал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его жену Янину и ее помощника Александра Пасунько виновными в коррупции и назначил им реальные сроки решения свободы, сообщила Генпрокуратура.

Следствие и суд установили, что с января 2022 года по март 2024 года Копайгородский при пособничестве жены похитил вверенное ему имущество в виде двух земельных участков в Сочи стоимостью более 26 млн рублей. Чтобы легализовать похищенное, участки были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.

Кроме того, с марта 2022 года по май 2024 года в Сочи градоначальник при посредничестве жены получил свыше 319 млн рублей от представителей ряда коммерческих организаций, обещая взамен создать благоприятные условия для бизнеса и общее покровительство. Копайгородские легализовали эти средства путем покупки недвижимости.

В сентябре 2024 года Копайгородская под угрозой причинения вреда здоровью склонила одного из свидетелей по уголовному делу к даче заведомо ложных показаний. С ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через Пасунько, она за 500 тысяч рублей подкупила другого свидетеля, сообщает надзорное ведомство.

"Суд приговорил Копайгородского к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 млн рублей, с ограничением свободы на срок 3 года", - говорится в сообщении. Также экс-мэр на 14 лет 6 месяцев лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления. Кроме того, он лишен государственной награды - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Копайгородская приговорена к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 млн рублей и ограничением свободы на ддва года.

Пасунько оштрафован на 190 тысяч рублей.

Копайгородский обвинялся по ч.4 ст.160 (растрата в особо крупном размере), п."б" ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере) и ч.6 ст.290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Его супруге инкриминировались ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 (пособничество в растрате в особо крупном размере), п."б" ч.4 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п."б" ч.4 ст.291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и ч.2 ст.309 УК (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу). Пасунько вменили ч.2 ст.309 УК (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний).

Мещанский суд Генпрокуратура Сочи Александр Пасунько Алексей Копайгородской Янина Копайгородская
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