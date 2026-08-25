В Калининградской области после шторма энергетики восстановили работу основной сети

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Калининградской области энергетики завершили восстановление работы на основной сети и устраняют локальные повреждения после шторма, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад".

"АО "Россети Янтарь" восстановили электроснабжение потребителей по основной сети в Калининградской области после шторма. Специалисты продолжают работать по локальным заявкам в сети 0,4 кВ до полной ликвидации последствий стихии", - говорится в сообщении.

Утром 22 августа шторм с усилением ветра до 27 метров в секнуду частично нарушил электроснабжение и повалил сотни деревьев в регионе. Прокуратура Калининградской области контролирует ликвидацию аварий и восстановление электроснабжения.