Атакованный в Черном море танкер отбуксировали в безопасное место

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Танкер "Афрамакс Рио", атакованный ранее у побережья Черного моря, отбуксировали в безопасное место, сообщило министерство транспорта РФ.

"Судно отбуксировали и установили боновые заграждения, сформирован необходимый резерв сорбента. Специалисты Морспасслужбы оценивают его техническое состояние", - сообщили в Минтрансе в пятницу.

Как сообщалось, вечером 6 октября судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря. Атака привела к открытому горению нефти в акватории моря. В среду в Минтрансе сообщили, что открытое горение на танкере ликвидировано.