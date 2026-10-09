В Зерновой ассоциации России заявили о проработке экспорта зерна транзитом через КНР

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экспортеры зерна из РФ в условиях ограничения логистики в Азово-Черноморском бассейне активно ищут новые пути и возможности отгрузок, в том числе транзит через Китай, сообщила исполнительный директор Зерновой ассоциации России (ЗАР) Ксения Боломатова на сессии в рамках выставки "Золотая осень-2026" в Москве.

"Сейчас мы занимаемся активно историей с возможностью транзита (экспорта зерна - ИФ) через Китай <...>. Через китайские порты (можно отгружать - ИФ) вообще куда угодно. И это очень перспективное направление", - сказала она.

Его актуальность обусловлена еще и тем, что порты Балтики в нынешних условиях позволяют поставлять зерно в страны, которые являются крупными покупателями российского зерна. В то же время нужны возможности и отгрузок в направлении стран Азии. "Надо сказать, что Балтика позволяет всю нашу стандартную географию экспорта, наших крупнейших покупателей обеспечить. То есть и Ближний Восток, и Турцию, и Северную Африку. Мы прекрасно "дотягиваемся" к Северо-западной Африке. Немножко хуже ситуация с Азией. Если нужно, можно до Бангладеш и Пакистана (из Балтики доставить - ИФ). Но до Индонезии, которая уже привыкла к высокому качеству российского зерна, сделать это из Балтики сложнее", - сказала глава ассоциации.

Как заявила Боломатова, ограничений по инфраструктуре на Балтике нет никаких, можно отгружать глубоководные суда любого тоннажа. "Но, к сожалению, конкурентоспособность из-за логистики снижается. Покупатели в Азии надеются, что у них все-таки будет возможность не так дорого зерно покупать", - сказала он.

В связи с этим важно развитие терминалов на Дальнем Востоке, считает она. "Там более десяти терминалов, которые имеют опыт перевалки зерна. Сейчас мы подключили дополнительные, а те, которые давно занимаются, активно начали развивать инфраструктуру, увеличивать мощности хранения, - сообщила Боломатова. - Порт Славянка, например, вводит в эксплуатацию глубоководный причал. Рассчитываем, что (перевалка - ИФ) там будет до 200 тыс. тонн в месяц. И тогда как раз мы сможем обеспечить поставки и в Индонезию, и в Бангладеш, и, собственно говоря, охватим уже не только крупнейших, но и, в принципе, всех наших импортеров, всех наших основных покупателей, коих более 100 стран".

По ее словам, помимо Дальнего Востока есть еще Каспийское море, которое позволяет обеспечить Иран, входящий в топ-3 покупателей российского зерна. В частности, на Каспий судовладельцы перевели часть флота, чтобы усилить это направление.

По оценке ЗАР, экспортный потенциал РФ по зерну в 2026/27 сезоне (июль-июнь) составляет более 60 млн тонн, на которые рассчитывали покупатели. Как заявила Боломатова, оценка мирового баланса показала, что, даже несмотря на очень хороший урожай в мире, другие страны-экспортеры не смогут на 100% компенсировать то, что может быть недовывезено из России. "Да, есть определенный запас прочности у других экспортеров, но он очень ограничен. И, конечно, для мира это достаточно больная история. Первое - абсолютно точно часть покупателей недополучат ту продукцию, на которую они рассчитывают. Более того, то, что получат, будет по повышенным ценам, уже мы видим скачок на 30%, - сказала Боломатова. - Поэтому надеемся, конечно, что мы все-таки справимся с ритмичностью, с динамикой и не подведем наших клиентов, которые ждут российское зерно".