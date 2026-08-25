Житель Заполярья зарегистрировал в своих "резиновых" квартирах 500 человек

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Суд в Мурманской области вынес обвинительный приговор жителю поселка Ревда по уголовному делу о фиктивной регистрации граждан, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, мужчина владеет шестью квартирами, и с августа по ноябрь прошлого года он зарегистрировал там около 500 граждан РФ.

"При этом зарегистрированные лица фактически не проживали в указанных жилых помещениях. За услуги по регистрации каждого человека мужчина получал денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Сумма извлеченного дохода не раскрывается.

Подсудимого признали виновным по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ).

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Наказание осужденный будет отбывать в колонии-поселении.