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Пять человек пострадали при возгорании на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Источником возгорания на Амурском газохимическом комплексе (АГХК, Амурская область) стал вспомогательный участок установки пиролиза, пострадали пять человек, сообщает во вторник пресс-служба предприятия.

"Очаг возгорания на площадке строительства АГХК локализован. Рисков дальнейшего распространения огня нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов. В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Остальным пострадавшим, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь.

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По предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало. Специалисты мобильных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях. Создана комиссия для расследования причин происшествия.

Как сообщалось, после возгорания на Амурском ГХК сотрудники предприятия приступили к остановке оборудования, которое находилось в режиме пусконаладки. Все, кто не принимал участие в этих работах и не был задействован в ликвидации ЧС, были эвакуированы.

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

Пожары на Амурском ГПЗ

Это не первый инцидент на объектах газохимического кластера в Амурской области. Пожары произошли 8 октября 2021 года и 5 января 2022 года на Амурском газоперерабатывающем заводе. Утечки газа с возгоранием произошли при проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией Linde оборудовании. Спустя три месяца после второго пожара, в марте 2022 года, Linde заявила о приостановке проектов в России.

В дальнейшем ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ) потребовал в суде от Linde 85,73 млрд рублей - сумму убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды из-за пожаров на заводе. Впоследствии истец ходатайствовал об уменьшении суммы иска на 5,5 млрд рублей с учетом выплаты страховых возмещений. В январе текущего года Арбитражный суд Амурской области удовлетворил исковое заявление.

Амурский ГПЗ в районе города Свободный с проектной мощностью в 42 млрд кубометров в год является одним из крупнейших предприятий по переработке природного газа в мире.

Амурский ГХК Амурская область
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