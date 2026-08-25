Пять человек пострадали при возгорании на вспомогательном участке установки пиролиза Амурского ГХК

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Источником возгорания на Амурском газохимическом комплексе (АГХК, Амурская область) стал вспомогательный участок установки пиролиза, пострадали пять человек, сообщает во вторник пресс-служба предприятия.

"Очаг возгорания на площадке строительства АГХК локализован. Рисков дальнейшего распространения огня нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов. В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Остальным пострадавшим, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь.

По предварительной информации, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса не пострадало. Специалисты мобильных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха, его результаты будут опубликованы на сайте предприятия и в официальных социальных сетях. Создана комиссия для расследования причин происшествия.

Как сообщалось, после возгорания на Амурском ГХК сотрудники предприятия приступили к остановке оборудования, которое находилось в режиме пусконаладки. Все, кто не принимал участие в этих работах и не был задействован в ликвидации ЧС, были эвакуированы.

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

Пожары на Амурском ГПЗ

Это не первый инцидент на объектах газохимического кластера в Амурской области. Пожары произошли 8 октября 2021 года и 5 января 2022 года на Амурском газоперерабатывающем заводе. Утечки газа с возгоранием произошли при проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией Linde оборудовании. Спустя три месяца после второго пожара, в марте 2022 года, Linde заявила о приостановке проектов в России.

В дальнейшем ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ) потребовал в суде от Linde 85,73 млрд рублей - сумму убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды из-за пожаров на заводе. Впоследствии истец ходатайствовал об уменьшении суммы иска на 5,5 млрд рублей с учетом выплаты страховых возмещений. В январе текущего года Арбитражный суд Амурской области удовлетворил исковое заявление.

Амурский ГПЗ в районе города Свободный с проектной мощностью в 42 млрд кубометров в год является одним из крупнейших предприятий по переработке природного газа в мире.