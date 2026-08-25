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В Кремле заявили о неприемлемости для РФ размещения контингентов НАТО на Украине

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Для России неприемлемо размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины, заявили в Кремле.

"Мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Северо-Атлантического альянса является для нас неприемлемым", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что не в первый раз со стороны представителей стран НАТО, в частности так называемой коалиции желающих, говорится о намерении разместить воинский контингент стран, которые являются членами Северо-Атлантического альянса, на территории Украины. При этом, сказал представитель Кремля, "делается оговорка - после завершения конфликта".


Дмитрий Песков НАТО Украина
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