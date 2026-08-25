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В Кремле выразили удивление из-за заявления президента Финляндии об ударах вглубь РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что удары вглубь России, в частности по складам Wildberries, - это единственный способ возобновить мирные переговоры, ничего не вызывают, кроме удивления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Господин Стубб действительно сделал такие заявления, но кроме удивления это ничего не вызывает. Ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали", - сказал Песков журналистам во вторник, комментируя соответствующее заявление Стубба.

Песков отметил, что Стубб "также является ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании". "Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются принимать реалии, которые существуют "на земле", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ

Ранее Стубб заявил, что удары вглубь России, в частности по складам Wildberries, - это единственный способ возобновить мирные переговоры. По его мнению, подобные атаки повышают экономическую цену продолжения конфликта и усиливают внутреннее давление на власти России.

Дмитрий Песков Wildberries Финляндия Александр Стубб
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