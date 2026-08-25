Поиск

Лавров констатировал сохранение взаимоуважительного диалога РФ и Ватикана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - России и Ватикану удалось сохранить взаимоуважительный диалог, несмотря на обстановку в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отмечаем, что, несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось сохранить с Ватиканом доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет нам искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения", - сказал Лавров, открывая во вторник в Москве встречу с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

По словам главы МИД РФ, в ходе переговоров в Москве планируется "обсудить вопросы наши (российско-ватиканского - ИФ) двустороннего взаимодействия и актуальную международную повестку дня".

"Надеюсь, что наш сегодняшний разговор тоже будет полезным и готов рассматривать любые интересующие вас вопросы в духе поиска взаимоприемлемых договоренностей", - сказал Лавров.

Со своей стороны Галлахер отметил: "Мы здесь потому, что в это сложное для международных отношений время диалог важнее, чем когда-либо, а дипломатия миру нужнее, чем когда-либо. Мы ценим эту встречу и считаем ее закономерным продолжением нашего диалога, который поддерживается".

"Мы считаем, что, несмотря на трудности, крайне важно сохранять это направление. (...) Мы рады, несмотря на конфликт и страдания, говорить миру о мире: о реальности мира и о перспективах мира; и поддерживать надежду в человеческом обществе, когда доверие особенно подорвано", - сказал он.

Ватикан Сергей Лавров МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС регионального уровня объявлен в Крыму из-за лесного пожара в Ялте

В результате ЧП на Амурском ГХК пострадал 131 человек

Гражданин КНР погиб в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе

Песков объяснил, что президентский указ призван усилить защиту критической инфраструктуры

Песков отметил, что никакая третья сторона не может управлять Донбассом

 Песков отметил, что никакая третья сторона не может управлять Донбассом

Песков не в курсе прибытия во Внуково американского военно-транспортного самолета

"ПроЗерно" отметило ускорение падения цен на пшеницу, особенно в южных регионах

Центр управления полетам Российской орбитальной станции в Москве почти готов

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА

Возгорание произошло на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11366 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3568 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 454 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов