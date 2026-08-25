Лавров констатировал сохранение взаимоуважительного диалога РФ и Ватикана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - России и Ватикану удалось сохранить взаимоуважительный диалог, несмотря на обстановку в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отмечаем, что, несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось сохранить с Ватиканом доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет нам искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения", - сказал Лавров, открывая во вторник в Москве встречу с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

По словам главы МИД РФ, в ходе переговоров в Москве планируется "обсудить вопросы наши (российско-ватиканского - ИФ) двустороннего взаимодействия и актуальную международную повестку дня".

"Надеюсь, что наш сегодняшний разговор тоже будет полезным и готов рассматривать любые интересующие вас вопросы в духе поиска взаимоприемлемых договоренностей", - сказал Лавров.

Со своей стороны Галлахер отметил: "Мы здесь потому, что в это сложное для международных отношений время диалог важнее, чем когда-либо, а дипломатия миру нужнее, чем когда-либо. Мы ценим эту встречу и считаем ее закономерным продолжением нашего диалога, который поддерживается".

"Мы считаем, что, несмотря на трудности, крайне важно сохранять это направление. (...) Мы рады, несмотря на конфликт и страдания, говорить миру о мире: о реальности мира и о перспективах мира; и поддерживать надежду в человеческом обществе, когда доверие особенно подорвано", - сказал он.