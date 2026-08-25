Замглавы МИД РФ Рябков обсудил с послом Израиля вопросы безопасности

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили вопросы безопасности, в том числе контроль над вооружениями, сообщает во вторник МИД РФ.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов в сфере международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи обсуждались вопросы, "в том числе по контролю над вооружениями и нераспространению ОМУ (оружия массового уничтожения - ИФ)", информирует МИД.