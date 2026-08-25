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Режим ЧС вводят в Комсомольске-на-Амуре из-за паводка

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Гребень паводка на реке Амур смещается вниз по течению и через два-три дня достигнет Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщил глава города Дмитрий Заплутаев в своем канале в мессенджере Мах во вторник.

На территории города вводится режим ЧС.

Заплутаев отметил, что, несмотря на то, что уровень воды в Амуре растет и 25 августа достиг отметки 535 см, поднявшись за сутки на 11 см, главная угроза - это вода за дамбами, особенно с учетом вероятных дождей.

На дамбах и внутри города установлено 28 насосов, из них семь работают по мере необходимости. Оборудование круглосуточно обслуживают и охраняют звенья в составе 28 специалистов. Самая мощная группировка насосов размещена в устье ручья Теплый ключ.

"Необходимо выставить еще 15 насосов. Для работы с ними формируем пять дополнительных звеньев", - проинформировал глава города.

При этом город готовится закрыть технологические разрывы в дамбах, в первую очередь у лодочной станции в микрорайоне Менделеева в первых числах сентября проезд будет заложен мешками с песком.

Продолжается также подготовка к перекрытию выпусков ливневой канализации в Амур.

"По прогнозам гидрологов, через два-три дня вода в Амуре поднимется еще на 15-20 см. Затем последует стабилизация и некоторый спад. Однако в начале сентября весьма вероятно новое повышение уровня воды. К концу первой декады сентября не исключается достижение отметки 600-650 см. Мы готовимся к неблагоприятному развитию событий, при котором вода в Амуре может подняться до 700 см", - добавил Заплутаев.

Комсомольск-на-Амуре
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