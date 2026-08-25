МИД России передаст доклад о положении УПЦ в ООН, ОБСЕ и представителям Ватикана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Доклад МИД России "О противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан" будет передан в международные организации, включая ООН и ОБСЕ, заявил глава министерства Сергей Лавров.

"Мы, кстати, совсем недавно, буквально на днях, опубликовали, наше министерство опубликовало доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан. Это уже третий доклад", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Лавров отметил, что этот доклад "направляется в соответствующие международные организации: и в ООН, и в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Он добавил, что доклад также будет передан "коллегам из Ватикана".