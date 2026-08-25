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На дне Онежского озера нашли следы космической катастрофы, произошедшей 13 тыс. лет назад

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские ученые обнаружили в Онежском озере новые подтверждения версии о космической катастрофе, предположительно случившейся порядка 13 тыс. лет назад, сообщает пресс-служба Российского государственного педагогического университета им.Герцена во вторник со ссылкой на декана факультета географии Дмитрия Субетто.

Исследователи нашли высокую концентрацию микроскопических частиц оксида железа в "розовом горизонте" - слое с контрастной сменой окраски, который прослеживается в образцах донных отложений и был сформирован в условиях Онежского приледникового озера.

"Этот факт, а также обнаружение "горизонта" с отчетливой границей в ленточных глинах во всей акватории Онежского озера может указывать на внешнее поступление вещества, например, в виде космической пыли. Находка укрепляет версию, что "розовый горизонт" связан с падением метеорита на Землю 12,9-12,8 тыс. лет назад, которое могло спровоцировать резкое похолодание в течение тысячи лет", - сообщил Субетто на VII Международной конференции "Палеолимнология Северной Евразии" в Апатитах.

По его словам, благодаря исследованию впервые удалось проследить полную картину перехода от ледникового периода к современному климату на одном объекте.

По мнению ученых, "розовый горизонт" возрастом около 13 тыс. лет служит "маркером глобального события, изменившего ход истории Северного полушария" и остается одной из ключевых загадок. В этот раз для его изучения впервые использовались сверхточные магнитные измерения с шагом лишь 4-5 мм. В результате удалось получить "магнитный отпечаток" горизонта, который можно распознавать и сопоставлять с разрезами отложений в разных районах региона.

Субетто добавил, что подобные комплексные исследования, которые проводятся в Герценовском университете вместе с учеными из научных центров в Петрозаводске и Новосибирске, впервые позволили получить детальную картину формирования крупнейших озер Европы - Ладожского и Онежского - после таяния ледников последнего оледенения 14-12 тыс. лет назад.

"Мы реконструировали этапы их формирования, особенности развития гидрографической сети, рельефа, растительности и климата, нашедших отражение в строении озерных отложений - природных географических летописей", - сказал Субетто.

В древности Онежское озеро представляло собой гигантский пресный водоем площадью 33 тыс. кв. км, что втрое больше современных размеров. Объем воды составлял 900 куб. км, максимальная глубина доходила до 300 м. Такие характеристики позволяют отнести древний водоем к классу "великих озер".

Онежское озеро Дмитрий Субетто
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