Скрытые под водой петроглифы с изображением лебедей нашли в Онежском озере

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Древние наскальные изображения - петроглифы - обнаружили на плите в Онежском озере в Карелии, сообщил "Интерфаксу" директор государственного автономного учреждения "Центр по управлению петроглифами Карелии" Денис Максимов.

"В августе проводились исследования с целью уточнения местонахождения петроглифов у мыса Кладовец Нос. Предыдущие экспедиции предполагали, что они там могут быть, а теперь эта информация подтвердилась. Были определены точные координаты и размеры плиты, которая откололась и ушла под воду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, были найдены три характерные для онежских петроглифов изображения лебедей в хорошей сохранности.

"Планируются дальнейшие работы. Вероятно, это не единственные петроглифы под водой Онежского озера", - добавил Максимов.

Онежские петроглифы - наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи в Пудожском районе Карелии, на восточном побережье Онежского озера. Датируются IV-III тысячелетиями до нашей эры.