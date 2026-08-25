"Росатом" и Египет начинают обсуждение второй очереди АЭС "Эль-Дабаа"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Росатом" и Египет начинают обсуждение проекта второй очереди АЭС "Эль-Дабаа", строительство еще двух энергоблоков, сообщил журналистам гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев по итогам встречи с министром энергетики Египта Махмудом Эсматом.

"Сегодня мы начинаем разговор о второй очереди, возможном расширении станции еще на два блока, и финансово-экономической модели уже пятого-шестого блока. Если придем к общей точке зрения, общему пониманию, то будем докладывать руководству наших стран", - сказал Лихачев.

Лихачев также напомнил, что сейчас на АЭС "Эль-Дабаа" одновременно сооружаются четыре энергоблока. Первый энергоблок планируется подключить к сети в 2028 г., завоз ядерного топлива запланирован на 2027 г.

"Мы сегодня никаких проблем с поставкой оборудования электротехнического, систем управления, оборудования машзала не видим. Все поставщики (европейские, азиатские) очень ритмично выполняют свои поставки", - оценил топ-менеджер ход строительства.

Кроме этого прорабатываются вопросы плавучих и малых АЭС, отметил Лихачев.

Проект АЭС "Эль-Дабаа" предполагает строительство четырех энергоблоков по 1200 МВт каждый.

Египет рассматривает дальнейшее развитие атомных мощностей и проводит оценку новых площадок для возможного строительства, говорил ранее председатель совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Шериф Хельми.