Порт Усть-Луга в Ленобласти на 72 часа задержал повредивший причал танкер

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU -Танкер Louloulight II задержан на 72 часа в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область), следует из распоряжения капитана порта.

Согласно документу, 20 августа судно совершило навал на причал СУГ-60 терминала сжиженных углеводородных газов (СУГ) ООО "Портэнерго". В результате и судно, и причал получили повреждения.

В связи с происшествием в адрес капитана порта от ООО "Портэнерго" поступило письмо с требованием к владельцу судна в связи с повреждением портовых сооружений. С 14:00 25 августа танкер задержан на 72 часа "впредь до предоставления судовладельцем гарантий возмещения всех понесенных убытков, вызванных данным происшествием, в форме и на условиях, приемлемых для ООО "Портэнерго", говорится в распоряжении.

Судовладельцем танкера является Loulouworld shipping and trading Co. S.A. (Маршалловы острова), уточняется в документе.

ООО "Портэнерго", согласно сайту компании, осуществляет деятельность по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов на экспорт в морском порту Усть-Луга. Годовой грузооборот комплекса - 4,1 млн тонн.