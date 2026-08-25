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Житель Мариуполя получил в Ростове-на-Дону 23 года колонии за госизмену

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Алексея Ханова виновным в государственной измене и подготовке теракта в Мариуполе, сообщает пресс-служба суда.

"Ему назначено 23 года колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в период с 1 декабря 2024 года по 7 января 2025 года обвиняемый житель Мариуполя, уроженец Брянска был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с Главным управлением разведки министерства обороны Украины.

По заданию сотрудника украинской разведки Ханов 26 января 2025 года прибыл по указанным ему географическим координатам, где заснял подразделения тактической группы Росгвардии, а затем передал фото и видеоматериалы данному сотруднику.

Помимо этого, он осуществил видеосъемку здания Приморской районной администрации Мариуполя, после чего отправил их представителю украинской спецслужбы. Позже Ханов согласился подорвать этот объект.

3 февраля 2025 года обвиняемый забрал из тайника предметы, которые могли быть использованы для сборки самодельного взрывного устройства, а затем его задержали сотрудники правоохранительных органов.

За сотрудничество с украинской разведкой Ханову заплатили 30 тыс. рублей, информирует пресс-служба суда.

Он осужден по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористической организации), ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

Украина Мариуполь Ростов-на-Дону
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