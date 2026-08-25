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Природный пожар на площади 3,5 га тушат вблизи Анапы после падения беспилотника

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Анапы запросили спецвертолёт для борьбы с природным пожаром на территории заповедника "Утриш", начавшегося после падения беспилотника, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

"В заповеднике "Утриш" тушат пожар. Его причиной стало падение БПЛА. Огонь охватил 3,5 га, движется по территории горельника 2020 года: горит сухая трава, кустарники и деревья, валежник. В тушении задействован (...) 51 человек и 21 ед. техники. Идет наращивание сил и средств", - написала Маслова в своем канале в мессенджере Мах.

Она отметила, что работа ведётся в сложных условиях: на крутых склонах и без лесных дорог, поэтому доставка сил и средств происходит с помощью морских судов.

"Распространению огня способствует жаркая ветреная погода. В связи со сложными условиями тушения приняла решение обратиться к коллегам из МЧС с просьбой выделить специализированный вертолет для помощи в спасении нашей уникальной природной достопримечательности. Ждем его прибытия, принимаем все возможные меры для локализации огня", - сообщила Маслова.

Светлана Маслова Анапа
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