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К тушению пожара под Анапой в заповеднике "Утриш" подключили авиацию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В тушении пожара в заповеднике "Утриш" вблизи Анапы задействуют самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Как только позволят условия, экипажи приступят к сбросу воды на очаги возгорания в труднодоступной местности. Огонь прошел около 70 гектаров заповедной территории. По последней информации, локальные очаги возгорания занимают 15 гектаров", - написал он.

Утром в районе пожара был введен режим чрезвычайной ситуации, на месте развернут оперштаб. Возгорание тушат сотрудники МЧС России, лесопожарной службы, "Кубань-СПАС", казаки и подразделения из соседних муниципалитетов.

"Первоочередная задача - остановить распространение огня. Работу осложняет сильный ветер в районе тушения и труднодоступная местность. В ближайшее время продолжим наращивать группировку сил и средств. Все службы работают в усиленном режиме", - добавил Кондратьев.

Пожар в заповеднике начался вечером 25 августа после падения беспилотника. Изначально огонь охватил 3,5 га. Пламя движется по территории горельника 2020 года: горят сухая трава, кустарники и деревья, валежник.

Вениамин Кондратьев Кубань Утриш Анапа Краснодарский край
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