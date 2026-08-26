Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский вернулись к штатной работе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщили в среду в Росавиации.

"Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.

Также временные ограничения были сняты в аэропорту Саратова. Аэропорт Ярославля временно прекратил обслуживание рейсов.