ВС РФ уничтожили почти 200 пунктов управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток уничтожили 196 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили российские военные в среду.

"Вскрыты и уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 31 робототехнический комплекс и два полевых склада боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.

По словам представителя группировки "Восток" Дмитрия Миськова, за сутки группировка уничтожила шесть станций спутниковой связи Starlink, 35 беспилотников самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ.

"Южная" группировка войск в течение суток уничтожила 70 пунктов управления беспилотниками ВСУ, 47 наземных робототехнических комплекса и пять складов с запасами материальных средств, заявил представитель группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском и славянском направлениях уничтожено 36 антенн связи и БПЛА", - сказал он.

Группировка войск "Север" в течение суток уничтожила 28 пунктов управления БПЛА, 133 беспилотника самолетного типа и 24 тяжелых боевых дрона R-18, сказал представитель группировки Василий Межевых.