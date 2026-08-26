Что случилось этой ночью: среда, 26 августа

Заявление Пескова о встрече Путина с главой ЦРУ, атака БПЛА на склад Wildberries в Тамбовской области, согласование маршрута через Ормузский пролив

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не встречался с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. "С президентом встреч нет", — заявил Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможном приеме директора ЦРУ в Кремле.

- В Котовске Тамбовской области в результате попадания беспилотника произошел пожар в логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания составила 40 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор Евгений Первышов.

- Иран и Оман согласовали временный маршрут движения судов через Ормузский пролив. По словам замглавы МИД Ирана, суда будут входить в пролив и частично выходить через иранские территориальные воды.

- Вашингтон в скором времени начнет принимать конкретные меры по усилению давления на иранскую экономику. Об этом заявил представитель Госдепа США Томми Пиготт, подчеркнув, что США не допустят работы структур в "серой зоне".

- Два человека, включая 14-летнего ребенка, погибли в результате падения беспилотника на частный дом в Липецком округе. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. В доме возник пожар.

- Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пока не планирует возвращаться к боевым действиям против Ирана. По данным Axios, текущая политика администрации Трампа заключается в усилении экономического давления через военно-морскую блокаду и новые санкции.