Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,6%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренное снижение на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за конфликта вокруг Украины, а также падающих третий день подряд мировых цен на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2104,82 пункта (-0,58%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,7%.

Подешевели акции "Норникеля" (-1,7%), "Газпрома" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), АФК "Система" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), МКПАО "Яндекс" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), МКПАО "ВК" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,5%) и "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,1%).

Мировые цены на нефть 26 августа утром продолжают активно снижаться после заметного падения накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 2,54%, до $86,33 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 2,48%, до $80,32 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили сессию во вторник позитивной динамикой, в том числе поддержку рынку оказало снижение нефтяных цен и доходности облигаций. Технологический сектор восстановился после распродаж в предыдущий день в преддверии публикации квартальной отчетности Nvidia. Также инвесторы ждут данных об инфляции в стране, которые имеют ключевое значение для формирования ожиданий по процентным ставкам.

В настоящее время трейдеры прогнозируют одно повышение базовой ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов до конца текущего года, согласно данным LSEG.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром не демонстрирует ярко выраженной динамики (-0,02%), что говорит о вероятном снижении активности покупателей на фондовых биржах США 26 августа.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Японии, Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи подрастают на 0,7-1,8%, и лишь фондовый индекс Австралии снижается на 0,2%.