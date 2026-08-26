В Калужской области ночью было уничтожено 27 беспилотников

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации 27 украинских беспилотников в течение ночи.

"В течение ночи силами ПВО уничтожены 27 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал он в своем канале в Мах в среду.

Глава региона сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.