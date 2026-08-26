В Воронежской области в результате атаки БПЛА ранены двое

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Воронежской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека, ПВО нейтрализовала 27 беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в среду.

"В пригороде Воронежа в результате падения сбитого БПЛА осколками оконного стекла ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения, - написал он в мессенджере. - С ранениями средней тяжести они госпитализированы".

В этом же районе повреждены окна и кровля одного частного дома, окна и входная дверь другого дома и грузовик.



Еще в одном районе загорелись три надворных объекта, их потушили.

Атака была отражена над Воронежем и еще восемью районами. Режим опасности БПЛА в регионе сохраняется.