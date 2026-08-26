ФСБ сообщила о задержании жителя Адыгеи за подготовку теракта на военном объекте

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте в Адыгее и КБР двенадцати сторонников террористической организации, один из них планировал теракт на объекте Минобороны РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России на территориях Республики Адыгеи и Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность сторонников запрещенных на территории России международных террористических организаций", - заявил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Майкопе был задержан местный житель, планировавший теракт на одном из объектов министерства обороны РФ.

"У задержанного изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с боевиком украинской террористической организации", - сообщил ЦОС.

Следственным отделением УФСБ по Адыгее возбуждено уголовное дело по п ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

Кроме того, добавили в спецслужбе, в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики задержаны 11 участников террористической ячейки, "пропагандировавших радикальную идеологию, а также совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды".

Следственным управлением МВД по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК России.

"Решением судов всем задержанным избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ.