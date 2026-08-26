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В Нижегородской области промпредприятие получило повреждения при атаке БПЛА

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Атака более 40 дронов была отражена в ночь на среду в Нижегородской области, зафиксированы повреждения, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Ночью силы Минобороны и отряда "Барс НН" отразили атаку более 40 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения получили одно промышленное предприятие, несколько жилых домов и автомобилей", - написал он в своем канале в Мах.

Губернатор отметил, что на месте падения обломков работают специалисты, осуществляется ликвидация последствий инцидента.

"Всем гражданам, чье имущество пострадало, будет оказана помощь", - добавил Никитин.

В свою очередь глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что представители администрации поддерживают контакт с жителями. "Необходимая помощь будет оказана", - написал Шалабаев в своем канале в Мах.

Глеб Никитин Нижегородская область
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