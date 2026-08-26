МИД РФ сообщил о вызове временной поверенной в делах Румынии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Временная поверенная в делах Румынии в Москве вызвана в МИД РФ, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"В четверг, 27 августа, в МИД России вызвана временная проверенная в делах Румынии", - заявили журналистам в министерстве в среду.

В июле посол Румынии в России был отозван в Бухарест для консультаций после инцидентов с попаданиями на румынскую территорию БПЛА, применяемых в ходе украинского конфликта. Кроме того, Румыния объявила персоной нон грата одного из российских дипломатов. В Москве заявили, что на эти действия будет дан "надлежащий ответ".