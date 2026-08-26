Поиск

ФАС возбудила дела о высоких ценах на рынке серной кислоты

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против четырех производителей серной кислоты в связи с выявлением признаков установления монопольно высоких цен на продукцию в 2024-2025 годах, сообщило ведомство.

Инициированы разбирательства в отношении ООО "Медногорский медно-серный комбинат", АО "Среднеуральский медеплавильный завод", АО "Святогор" и АО "Карабашмедь" в связи с нарушением пункта 1 части 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции" (135-ФЗ).

"ФАС России провела анализ средневзвешенных цен и себестоимости производства серной кислоты, а также объемов продаж и изменения прибыли компаний. На основе полученных данных служба выявила признаки установления и поддержания монопольно высоких цен на продукцию в 2024-2025 годах. ФАС России отмечает, что каждая из этих компаний занимает доминирующее положение на оптовом рынке серной кислоты", - говорится в сообщении.

В службе напомнили, что серная кислота является важным компонентом в производстве минеральных удобрений.

ФАС АО "Святогор" ООО "Медногорский медно-серный комбинат" АО "Карабашмедь"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лантратова сообщила о проходящем в Белоруссии обмене пленными между РФ и Украиной

Число жертв пожара на Амурском ГХК достигло восьми человек

Пожар полностью уничтожил логоцентр Wildberries в Тамбовской области

 Пожар полностью уничтожил логоцентр Wildberries в Тамбовской области

МИД РФ сообщил о вызове временной поверенной в делах Румынии

Министр просвещения напомнил о запрете мобильников на уроках с 1 сентября

 Министр просвещения напомнил о запрете мобильников на уроках с 1 сентября

В Нижегородской области промпредприятие получило повреждения при атаке БПЛА

НКХП отводит на восстановление поврежденной БПЛА инфраструктуры до четырех месяцев

На Амурском ГХК количество жертв пожара достигло семи, пропали девять человек

Жителей Котовска призвали не выходить на улицу во избежание отравления

Площадь пожара на складе Wildberries в Котовске выросла до 100 тыс. кв. метров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11381 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3573 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов