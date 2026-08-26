ФАС возбудила дела о высоких ценах на рынке серной кислоты

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против четырех производителей серной кислоты в связи с выявлением признаков установления монопольно высоких цен на продукцию в 2024-2025 годах, сообщило ведомство.

Инициированы разбирательства в отношении ООО "Медногорский медно-серный комбинат", АО "Среднеуральский медеплавильный завод", АО "Святогор" и АО "Карабашмедь" в связи с нарушением пункта 1 части 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции" (135-ФЗ).

"ФАС России провела анализ средневзвешенных цен и себестоимости производства серной кислоты, а также объемов продаж и изменения прибыли компаний. На основе полученных данных служба выявила признаки установления и поддержания монопольно высоких цен на продукцию в 2024-2025 годах. ФАС России отмечает, что каждая из этих компаний занимает доминирующее положение на оптовом рынке серной кислоты", - говорится в сообщении.

В службе напомнили, что серная кислота является важным компонентом в производстве минеральных удобрений.