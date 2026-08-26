Жалобы петербуржцев на благоустройство начал принимать ИИ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге в работу дежурной службы комитета по благоустройству внедрили ИИ-помощника, сообщает пресс-служба Смольного.

"С этого момента жители, которые хотят сообщить о каких-то проблемах, связанных с содержанием улично-дорожной сети или территорий зеленых насаждений, первым делом поговорят с роботом, - объяснили чиновники. - ИИ вступает со звонящим в диалог, выслушивает его сообщение и принимает решение по переадресации звонка конкретно к специалистам, компетентным для решения данной задачи.".

В Смольном полагают, что новая система значительно сократит время на такие операции и будет способна обработать до 400 звонков в сутки. Уточняется также, что на текущий момент ИИ-помощник способен обрабатывать только сообщения, которые имеют прямое отношение к деятельности комитета по благоустройству. В случае поступления иных обращений робот переключит звонящего на живого оператора.

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