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Жалобы петербуржцев на благоустройство начал принимать ИИ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге в работу дежурной службы комитета по благоустройству внедрили ИИ-помощника, сообщает пресс-служба Смольного.

"С этого момента жители, которые хотят сообщить о каких-то проблемах, связанных с содержанием улично-дорожной сети или территорий зеленых насаждений, первым делом поговорят с роботом, - объяснили чиновники. - ИИ вступает со звонящим в диалог, выслушивает его сообщение и принимает решение по переадресации звонка конкретно к специалистам, компетентным для решения данной задачи.".

В Смольном полагают, что новая система значительно сократит время на такие операции и будет способна обработать до 400 звонков в сутки. Уточняется также, что на текущий момент ИИ-помощник способен обрабатывать только сообщения, которые имеют прямое отношение к деятельности комитета по благоустройству. В случае поступления иных обращений робот переключит звонящего на живого оператора.

План оптимизации приема устных заявок граждан разработан в рамках программы "Эффективный регион".

Ранее правительство Петербурга начало внедрять технологии искусственного интеллекта для отбора кандидатов на вакантные должности в органах власти. Цифровой сервис для специалистов кадровой службы разработан на базе программного робота "Геннадия" и нейросети "Вера".

Петербург Смольный
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